Тренер "Тоттенхэма" прокомментировал ситуацию с Кейном

Фото твиттер Харри Кейна

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту высказался о бойкоте нападающего команды Харри Кейна.

Напомним, что футболист после отпуска отказался возвращаться к тренировкам из-за нежелания "шпор" продавать его.

"Я хочу поговорить с Харри. Пока такой возможности не было. Сначала нам нужно решить все проблемы лично, а уже потом делать заявления для прессы. Не то чтобы я не хочу комментировать ситуацию, просто считаю, что вопрос должен обсуждаться исключительно между нами. Призываю пока не рассуждать об этом публично. Попробуем найти решение внутри клуба", - приводит слова Нуну Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" готов продать Кейна за 176 миллиона евро в клуб не из Англии, однако единственным серьёзным претендентом на него является "Манчестер Сити".

Не пропустите: Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Кейном. | http://soccernews.ru