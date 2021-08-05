Тренер "Тоттенхэма" прокомментировал ситуацию с Кейном
Фото твиттер Харри Кейна
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту высказался о бойкоте нападающего команды Харри Кейна.
Напомним, что футболист после отпуска отказался возвращаться к тренировкам из-за нежелания "шпор" продавать его.
"Я хочу поговорить с Харри. Пока такой возможности не было. Сначала нам нужно решить все проблемы лично, а уже потом делать заявления для прессы. Не то чтобы я не хочу комментировать ситуацию, просто считаю, что вопрос должен обсуждаться исключительно между нами. Призываю пока не рассуждать об этом публично. Попробуем найти решение внутри клуба", - приводит слова Нуну Sky Sports.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" готов продать Кейна за 176 миллиона евро в клуб не из Англии, однако единственным серьёзным претендентом на него является "Манчестер Сити".
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