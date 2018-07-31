Тренер "Тоттенхэма" раскритиковал нововведение АПЛ

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Тренер "Тоттенхэма" раскритиковал нововведение АПЛ
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подверг критике реформу с переносом срока закрытия трансферного окна в Англии с 31 на 9 августа.

"Раннее закрытие трансферного окна это явный недостаток Премьер-лиги по сравнению с остальной Европой. Я считаю, что это плохая реформа. Мне кажется, что подобное решение нужно было принимать договорившись с другими европейскими чемпионатами. 

Мы соревнуемся с другими клубами Европы и при этом имеем на 20 дней меньше для осуществления трансферов", - приводит слова Почеттино Sport.es.

Стоит отметить, что этим летом "Тоттенхэм" до сих пор не приобрел ни одного футболиста.

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