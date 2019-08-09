Тренер "Туна": "Должны были обыгрывать "Спартак"
Наставник "Туна" Марк Шнайдер поделился мнением о поражении своей команды от московского "Спартака" в квалификации Лиги Европы.
"Мы должны были обыгрывать "Спартак". Я думаю, что исход противостояния ещё не решён. При поддержке наших фанатов будем стараться победить в Москве", - сказал Шнайдер.
Напомним, что "Спартак" победил "Тун" со счётом 3:2. При этом "красно-белые" не реализовали пенальти - удар Андре Шюррле парировал вратарь.
Ответная встреча между командами состоится 15 августа в Москве.
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