Тренер "Туна": "Должны были обыгрывать "Спартак"

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Тренер "Туна": "Должны были обыгрывать "Спартак"

Наставник "Туна" Марк Шнайдер поделился мнением о поражении своей команды от московского "Спартака" в квалификации Лиги Европы.

"Мы должны были обыгрывать "Спартак". Я думаю, что исход противостояния ещё не решён. При поддержке наших фанатов будем стараться победить в Москве", - сказал Шнайдер.

Напомним, что "Спартак" победил "Тун" со счётом 3:2. При этом "красно-белые" не реализовали пенальти - удар Андре Шюррле парировал вратарь.

Ответная встреча между командами состоится 15 августа в Москве.

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