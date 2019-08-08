Тренер "Туна": "Спартак" не интересен зрителям"



Главный тренер швейцарского "Туна" Марк Шнайдер заявил, что на матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со "Спартаком" будет немного зрителей.

"Честно говоря, этот матч непопулярен. "Спартак" не очень интересен зрителям, поэтому на стадион будет, скорее всего, заполнен лишь наполовину. Если бы это была групповая стадия Лиги Европы, то народу было бы много. Но не сейчас. Хотя Лига Европы для нас важна в финансовом плане", – приводят слова Шнайдера российские СМИ.

Матч "Тун" - "Спартак" состоится 8 августа. Начало встречи в 20:00 мск.

В данный момент московский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков в четырех матчах.

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