Тренер Туниса назвал самого опасного игрока сборной Англии

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул рассуждает о предстоящем матче Чемпионата Мира-2018 со сборной Англии.

"В сборной Туниса нет звезд, все игроки для меня равны. На каждый конкретный матч выходит тот, кто лучше на сегодняшний день. А в сборной Англии самый опасный - Деле Алли. Он обладает отличной скоростью и техникой", - цитирует Набиля Маалула официальный сайт ФИФА.

Матч Англия - Тунис состоится 18 июня и начнется в 21:00.

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