Тренер участника ЧМ-2018 брал взятки у игроков

Ассистент главного тренера сборной Нигерии Салису Юсуф брал взятки, сообщает ВВС.

По сведениям издания, специалист получит 1 тысячу долларов за то, что включил двух футболистов в состав сборной на Кубке Африки-2017. Впрочем, сам наставник считает, что эти деньги были только подарком.

Стоит отметить, что 56-летний Юсуф входил в тренерский штаб сборной Нигерии на Чемпионате Мира-2018, на котором африканцы не сумели выйти из группы.

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