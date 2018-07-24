Тренер участника ЧМ-2018 брал взятки у игроков
Ассистент главного тренера сборной Нигерии Салису Юсуф брал взятки, сообщает ВВС.
По сведениям издания, специалист получит 1 тысячу долларов за то, что включил двух футболистов в состав сборной на Кубке Африки-2017. Впрочем, сам наставник считает, что эти деньги были только подарком.
Стоит отметить, что 56-летний Юсуф входил в тренерский штаб сборной Нигерии на Чемпионате Мира-2018, на котором африканцы не сумели выйти из группы.
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