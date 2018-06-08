Тренер участника ЧМ-2018 платит зарплату ассистентам из своего кармана

Теги австралияберт ван марвейк

Тренер участника ЧМ-2018 платит зарплату ассистентам из своего кармана
Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк сам платит зарплату своим помощникам, сообщает The Sydney Morning Herald.

По сведениям издания, федерация австралийского футбола предложила в помощь голландскому специалисту предыдущий тренерский штаб национальной команды. Однако ван Марвейк посчитал необходимым работать со своей командой специалистов, в которую входит известный футболист Марк ван Боммель.

Стоит отметить, что зарплата ван Марвейка в сборной Австралии составляет один миллион долларов в год и ему приходится самому платить восьми тренерам и аналитикам.

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