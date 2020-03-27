Тренер "Уфы" Евсеев пожелал скорейшего выздоровления Игорю Николаеву

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме поддержал певца и композитора Игоря Николаева, которого накануне забрали в больницу с подозрением на коронавирус.

Ранее сообщалось, что артист сдал анализы на Covid-19 и теперь ожидает результатов.

"Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.

Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало - Игорь болельщик "Локомотива", хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш "золотой состав" "Локо", выступал для нас. Кроме того, он наш сосед в Юрмале.

Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион", - написал Евсеев.

По последним данным, общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036.

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