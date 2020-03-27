Тренер "Уфы" Евсеев пожелал скорейшего выздоровления Игорю Николаеву
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме поддержал певца и композитора Игоря Николаева, которого накануне забрали в больницу с подозрением на коронавирус.
Ранее сообщалось, что артист сдал анализы на Covid-19 и теперь ожидает результатов.
Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало - Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш «золотой состав» Локо, выступал для нас. Кроме того он наш сосед в Юрмале. Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион. @igor_nikolaev_music #премьерлига #евсеев #спорт #футбол #фкуфа⚽️ #нашалигачемпионов⚽️⚽️⚽️
"Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.
Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало - Игорь болельщик "Локомотива", хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш "золотой состав" "Локо", выступал для нас. Кроме того, он наш сосед в Юрмале.
Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион", - написал Евсеев.
По последним данным, общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20