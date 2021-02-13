Тренер "Уфы" недоволен работой клуба на трансферном рынке

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Тренер "Уфы" недоволен работой клуба на трансферном рынке

Наставник "Уфы" Рашид Рахимов потребовал скорейшего усиления состава своей команды.

"Команде обязательно требуется усиление, шесть человек покинули команду. Времени очень мало, оно было немного упущено, и в ближайшие дни нужны приобретения, потому что это уже немного напрягает", - сказал Рахимов.

Зимой в "Уфу" пришли Олег Иванов и Мориц Бауэр, а ушли Ловро Бизяк, Азер Алиев, Олег ДанченкоКэтэлин Карп и Гамид Агаларов.

В турнирной таблице РПЛ башкирцы занимают предпоследнее место по итогам 19 туров.

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