Тренер "Уфы" необычным образом остановил мяч в матче РПЛ

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев продемонстрировал необычную технику остановки мяча в матче 9-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0).

Мяч вылетел за пределы поля, но наставник отбил его пятой точкой.

43-летний Евсеев тренирует "Уфу" с марта 2019 года. В данный момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В 10-м туре башкирский клуб на своем поле сыграет со "Спартаком". Матч состоится 20 сентября и начнется в 17:30 мск.

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