Тренер "Уфы" - о матче с "Оренбургом": "У нас есть еще шансы на 12-е место, поэтому боремся, играем"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что думает о предстоящем матче 29-го тура РПЛ с "Оренбургом".

"Конец чемпионата, у нас осталось две игры. Каждая игра " - как последняя. Не первый раз это повторяю. Хотим добиться положительного результата. У нас есть еще шансы на 12-е место, поэтому боремся, играем. Круговой играл в последних матчах, до этого играли другие футболисты. Его нет. Это нормальная ротация. Молодой игрок провел качественно матча. Сейчас даем возможность проявить себя другим футболистам", - сказал Евсеев.

Матч "Уфа" - "Оренбург" начался в 14:00 (мск).

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