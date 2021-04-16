Тренер "Уфы" Стукалов: "Меня можно сравнить с Тедеско"
Фото твиттер "Уфы"
Новый наставник "Уфы" Алексей Стукалов высказался в преддверии матча 26-го тура РПЛ против московского "Спартака".
"Надеюсь, что впереди ещё много таких матчей. Настроение - рабочее, чувствую воодушевление. Когда жил в столице, часто ходил на дерби. Одно дело - зрителем, а тут - тренером. Мне будет очень приятно оказаться на скамейке спартаковского стадиона в роли главного тренера.
Сейчас "Уфа" и "Спартак" - это две команды разного уровня и в плане ситуации в таблице, и в плане подбора игроков, и в плане времени работы тренера с командой, но опять же это не приговор. Мы прекрасно понимаем и свои сильные стороны, и соперника. Наша задача - правильно выстроить игру. Нюансов давать не хочу, но у нас есть хорошие футболисты, не сомневайтесь. Добротная команда, абсолютно не безнадёжная ситуация.
Сравнения с Тедеско из-за эмоционального поведения на бровке? И я, и он живём игрой, поэтому, думаю, да, можно сравнить. Есть тренеры, которые держат в себе, а мы - горячие ребята. Мне гораздо проще выплескивать эмоции, чем их сдерживать. Это всё-таки большой стресс плюс даёт определённый заряд ребятам. Если "Уфа" обыграет "Спартак", то я буду счастлив", - сказал Стукалов.
Напомним, что "Спартак" примет "Уфу" в воскресенье, 18 апреля, в 19:00 по московскому времени.
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