Тренер "Уфы" Стукалов: "Меня можно сравнить с Тедеско"

Фото твиттер "Уфы"

Новый наставник "Уфы" Алексей Стукалов высказался в преддверии матча 26-го тура РПЛ против московского "Спартака".

"Надеюсь, что впереди ещё много таких матчей. Настроение - рабочее, чувствую воодушевление. Когда жил в столице, часто ходил на дерби. Одно дело - зрителем, а тут - тренером. Мне будет очень приятно оказаться на скамейке спартаковского стадиона в роли главного тренера.

Сейчас "Уфа" и "Спартак" - это две команды разного уровня и в плане ситуации в таблице, и в плане подбора игроков, и в плане времени работы тренера с командой, но опять же это не приговор. Мы прекрасно понимаем и свои сильные стороны, и соперника. Наша задача - правильно выстроить игру. Нюансов давать не хочу, но у нас есть хорошие футболисты, не сомневайтесь. Добротная команда, абсолютно не безнадёжная ситуация.

Сравнения с Тедеско из-за эмоционального поведения на бровке? И я, и он живём игрой, поэтому, думаю, да, можно сравнить. Есть тренеры, которые держат в себе, а мы - горячие ребята. Мне гораздо проще выплескивать эмоции, чем их сдерживать. Это всё-таки большой стресс плюс даёт определённый заряд ребятам. Если "Уфа" обыграет "Спартак", то я буду счастлив", - сказал Стукалов.

Напомним, что "Спартак" примет "Уфу" в воскресенье, 18 апреля, в 19:00 по московскому времени.

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