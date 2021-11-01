Тренер "Уфы" Стукалов оценил уровень лучшего бомбардира РПЛ Агаларова

Фото твиттер "Уфы"

Наставник "Уфы" Алексей Стукалов признался, что пока не считает нападающего Гамида Агаларова топ-игроком на уровне РПЛ.

"Ему надо стабильно продолжать забивать на протяжении нескольких сезонов и тогда мы уже будем говорить. Пока он в начале пути", - сказал Стукалов.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Агаларов забил 11 голов в 13 матчах и является лучшим бомбардиром турнира.

Форварда "Уфы" дважды подряд вызвали в сборную России, однако его дебют за национальную команду пока не состоялся.

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