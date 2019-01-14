Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

У главного тренера "Зенита" Сергея Семака появится новый помощник, передает "Спорт день за днем".

Помогать петербургскому специалисту будет Вильям Оливейра, который также работает с Дмитрием Кириченко в "Уфе".

Ранее Вильям играл за башкирский клуб, а по окончании карьеры сразу стал тренером.

Оливейра готов приехать в "Зенит" и 15 января вместе с клубом вылетит за сбор в Катар.

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