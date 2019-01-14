Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

Теги сергей семакзенит санкт-петербургуфа

Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

У главного тренера "Зенита" Сергея Семака появится новый помощник, передает "Спорт день за днем".

Помогать петербургскому специалисту будет Вильям Оливейра, который также работает с Дмитрием Кириченко в "Уфе".

Ранее Вильям играл за башкирский клуб, а по окончании карьеры сразу стал тренером. 

Оливейра готов приехать в "Зенит" и 15 января вместе с клубом вылетит за сбор в Катар.

Не пропустите:  "Зенит" нацелился на защитника "Спортинга"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тренеры БАТЭ будут стажироваться в "Витессе" у Слуцкого

Тренеры БАТЭ будут стажироваться в "Витессе" у Слуцкого

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов