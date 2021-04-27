Тренер "Униона" сравнил уровень Бундеслиги и РПЛ

Фото Deutscher Fußball-Bund

Российский тренер юношеских команд "Униона" Герман Андреев порассуждал о том, какие места в Бундеслиге занимали бы лидеры чемпионата России.

"Разрыв в уровне между РПЛ и Бундеслигой? Размышлял на эту тему, сравнивал. Лучшие пять команд РПЛ боролись бы во второй части таблицы Бундеслиги", - считает Андреев.

По итогам 27 туров РПЛ в топ-5 лиги входят "Зенит", "Локомотив", "Спартак", "Рубин" и "Сочи".

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