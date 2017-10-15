Тренер "Уотфорда": "Ришарлисон зарабатывает фолы так же, как это делают лучшие футболисты мира"

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Тренер "Уотфорда": "Ришарлисон зарабатывает фолы так же, как это делают лучшие футболисты мира"

Наставник "Уотфорда" Марку Силва высказался о моменте с назначенным пенальти в ворота "Арсенала" (2:1).

"Я видел момент с пенальти и уважаю решение арбитра. Не заметил там нырка или симуляции. На Ришарлисоне фолят больше всех в АПЛ, поэтому люди начали говорить, что он ныряет.

Это не так. Он играет честно и зарабатывает фолы так же, как это делают лучшие футболисты мира" - приводит слова Силвы ВВС.

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