Тренер "Урала" - о матче с "Арсеналом": "Эта победа, прежде всего для болельщиков"

Наставник "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал полуфинальный матч Кубка России с "Арсеналом" (2:2).

"Урал" по сумме двух матчей (2:3) прошел в финал Кубка России, где встретится с "Локомотивом".

"В первые 20 минут можно было заканчивать игру, но потом произошло удаление. Непросто играть вдесятером. Матч был боевой, кубковый. Эта победа, прежде всего для болельщиков. Город ждал выхода в финал. У меня есть гордость за ребят, за команду", - сказал Парфенов.

Финальная встреча турнира состоится 22 мая на стадионе "Самара Арена". Начало - в 19:30 (мск).

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