Тренер "Урала" о матче с "Локомотивом": "Удаление - бред полнейший"

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Тренер "Урала" о матче с "Локомотивом": "Удаление - бред полнейший"

Наставник "Урала" Дмитрий Парфенов высказался об игре против "Локомотива" (2:2).

"Я горжусь своими футболистами. Хотели перед своими фанатами продемонстрировать игру и добыть победу. Но увы... Осталось, чтобы один человек еще сам нам забил. Удаление - бред полнейший.

Я понимаю, "Локомотив" борется за Лигу Чемпионов. Но люди пришли посмотреть зрелищный футбол, а посмотрели творение", - приводят слова Парфенова российские СМИ.

За тур до конца чемпионата "Локомотив" идет на втором месте, а "Урал" - на 11-м.

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