Тренер "Урала" о матче с "Локомотивом": "Удаление - бред полнейший"
Наставник "Урала" Дмитрий Парфенов высказался об игре против "Локомотива" (2:2).
"Я горжусь своими футболистами. Хотели перед своими фанатами продемонстрировать игру и добыть победу. Но увы... Осталось, чтобы один человек еще сам нам забил. Удаление - бред полнейший.
Я понимаю, "Локомотив" борется за Лигу Чемпионов. Но люди пришли посмотреть зрелищный футбол, а посмотрели творение", - приводят слова Парфенова российские СМИ.
За тур до конца чемпионата "Локомотив" идет на втором месте, а "Урал" - на 11-м.
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|Команда
|М
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|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Оренбург
|29
|40
|8
|Ахмат
|29
|39
|9
|Ростов
|28
|38
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19