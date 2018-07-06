Тренер Уругвая признал закономерность поражения от Франции



Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал оценку игре своей команды в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Франции (0:2).

"Играли не настолько хорошо, насколько играли наши соперники, я всегда так воспринимаю поражения. Когда говорю "мы", говорю о всей команде.

Мы очень много сделали для того, чтобы перевернуть ход матча, но потом прибыл второй гол. Замены, которые я сделал, не очень помогли. Мы приложили нечеловеческие усилия, чтобы переломить ход встречи, но они играли лучше. Я это полностью признаю", - приводят слова Табареса российские СМИ.

"Чемпионат Мира для нас закончен, будем готовиться к Кубку Америки, нам нужно идти дальше, будем думать о будущем. Многие из стран футбольной элиты уехали из России раньше нас. Поражение больно и обидно, но это нужно преодолеть. Небольшие детали могут перевернуть все в матчах на вылет", - добавил тренер.

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