Тренер Уругвая сделал заявление об участии Кавани в матче с Францией
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес не опроверг информацию о том, что нападающий Эдинсон Кавани может пропустить матч 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против Франции.
"Когда Кавани получил травму, то, конечно, был очень расстроен из-за этого. Это очень важный игрок для нас. Он очень здорово играл здесь. После травмы Кавани начал усердно работать над восстановлением. Он сфокусирован на своих желаниях и делает всё для этого. Мы дали достаточно информации о его травме в двух пресс-релизах", - приводит слова Табареса официальный сайт ФИФА.
"Я больше ничего не буду говорить о Кавани, не хочу ввязываться в эти игры. Меньше чем через 24 часа все узнают, кто будет играть и останется в запасе", - добавил тренер.
Напомним, что Кавани забил два мяча в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Португалией (2:1) и в этой же встрече получил травму.
Матч Франция - Уругвай состоится 6 июля и начнётся в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: Кавани имеет минимальные шансы сыграть с Францией. | http://soccernews.ru
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