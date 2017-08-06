Тренер "Валенсии" хочет подписать трех защитников

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Тренер "Валенсии" хочет подписать трех защитников

Наставник "Валенсии" Марселино хочет подписать трех защитников: Джейсона Мурильо из "Интера", Габриэля Паулисту из "Арсенала" и Ивана Маркано из "Порту".

"Я думаю, что мы можем подписать этих игроков. Мы говорим об футболистах, которые уже знакомы с нашим чемпионатом. Все они говорят на испанском, и это очень важно. Это говорит о том, что они очень быстро адаптировались бы в команде" - приводит слова Марселино Tuttomercatoweb.

Ранее спортдир "Интера заявлял, что трансфер Мурильо еще далек от завершения.

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