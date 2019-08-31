Тренер "Валенсии" назвал причину срыва трансфера хавбека "Барселоны" Рафиньи

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассказал, почему сорвался переход в клуб полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары.

"Владельцы клуба не одобрили трансфер. Я должен принять это. Но нам по-прежнему нужен универсальный полузащитник, способный усилить наш атакующий потенциал", - цитирует Марселино Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" готовы отпустить бразильца в аренду, но при условии, что он подпишет новый контракт.

В стартовавшем сезоне 26-летний Рафинья сыграл в обоих матчах "Барсы".

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