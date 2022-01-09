Тренер "Валенсии" остался крайне недоволен пенальти в ворота его команды в матче с "Реалом"

Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

Главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас прокомментировал пенальти, который назначили в ворота его команды в матче с мадридским "Реалом" (1:4) в 20-м туре Ла Лиги.

– На боковой линии я не видел эпизод достаточно четко, но в перерыве пересмотрел. Это несуществующий пенальти. Понимаю, что судья может интерпретировать его как пенальти, но ВАР существует не просто так – а чтобы исправить ситуацию. Альдерете выигрывает борьбу, Каземиро искусно играет, падает, и судья свистит. Такова моя интерпретация.

– Что скажете о твите "Валенсии" об ограблении?

– Нельзя говорить об ограблении, но можно сказать об игре, которая обусловила ход матча. Я не понимаю, как такое может происходить в наше время, когда есть ВАР, то есть технология, которая позволяет отменить пенальти, который не является пенальти, – сказал испанский специалист.

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