Тренер "Валенсии" подвёл итоги матча с "Краснодаром"
Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль высказался после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара", который завершился победой "летучих мышей" со счётом 2:1.
"Первые 35 минут были одними из лучших в нынешнем сезоне. А такой второй тайм я предпочёл бы забыть - он получился плохим во всех смыслах. Мы должны были сделать гораздо больше после перерыва, чтобы добиться лучшего результата. Матчи длятся 90 минут, и, если не сохраняешь концентрацию, соперник может создать проблемы. "Краснодар" воспользовался нашей ошибкой и оставил открытым вопрос об итоговом исходе. Счёт 0:1 в гостях оставит нас за бортом, поэтому надо думать только о том, чтобы забивать в России", - цитирует Марселино официальный сайт УЕФА.
Напомним, что ответный матч между "Валенсией" и "Краснодаром" состоится 14 марта.
В текущем сезоне "быки" провели четыре домашние встречи в рамках Лиги Европы, одержали в них три победы и однажды сыграли вничью.
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