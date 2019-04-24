Тренер "Валенсии" прокомментировал травму Черышева

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль высказался по поводу травмы вингера своей команды Дениса Черышева.

Напомним, что 28-летний россиянин выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

"Это серьёзная потеря для нас. Печально, что всё так случилось. Черышев - важный игрок для команды, он провёл хороший сезон", - цитирует Марселино Mundo Deportivo.

Напомним, что права на Черышева принадлежат "Вильярреалу" и его аренда в "Валенсии" истекает 30 июня.

В текущем сезоне футболист провёл за "летучих мышей" 41 матч, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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