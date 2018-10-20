Тренер "Валенсии" прокомментировал травму Дениса Черышева

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассказал о травме российского вингера Дениса Черышева, из-за которой он покинул поле на 16-й минуте матча против "Леганеса".

"У него был ушиб после возвращения из сборной, поэтому мы решили не рисковать. Полагаю, что Черышев выбыл на небольшой срок" - сказал рулевой "летучих мышей".

В этом сезоне 27-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что в игре с "Леганесом" левантийцы победить не сумели - ничья 1:1. | http://soccernews.ru