Тренер "Валенсии" рассказал о процессе восстановления Черышева

Наставник "Валенсии" Альберт Селадес прокомментировал состояние здоровья полузащитника Дениса Черышева.

Напомним, что россиянин 5 ноября получил мышечное повреждение передней поверхности бедра. Предполагалось, что он выбыл на две недели.

"Черышев пока не готов играть. Он идёт на поправку", - сказал Селадес.

В текущем сезоне 29-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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