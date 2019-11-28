Тренер "Валенсии" рассказал о процессе восстановления Черышева
Наставник "Валенсии" Альберт Селадес прокомментировал состояние здоровья полузащитника Дениса Черышева.
Напомним, что россиянин 5 ноября получил мышечное повреждение передней поверхности бедра. Предполагалось, что он выбыл на две недели.
"Черышев пока не готов играть. Он идёт на поправку", - сказал Селадес.
В текущем сезоне 29-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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|Валенсия
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