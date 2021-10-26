Тренер "Валенсии" рассказал о травме Черышева

Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас поделился информацией о состоянии травмированных футболистов перед матче против "Бетиса" в 11-м туре Ла Лиги.

"У Черышева были проблемы с боковыми связками колена, но он оправился от этого, однако на "Камп Ноу" вновь получил травму. Небольшую и не серьезную. Коррейя и Лато работали в общей группе и вполне возможно, что они будут доступны уже в следующем матче", - сказал испанский специалист.

Игра между "Бетисом" и "Валенсией" состоится уже завтра, 27 октября. Начало встречи запланировано на 21:00 (мск).

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