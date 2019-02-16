Тренер "Вальядолида" дал совет Месси
Наставник "Вальядолида" Серхио Гонсалес поддерживает идею предоставить капитану "Барселоны" Лионелю Месси дополнительный отдых.
"Надеюсь, это произойдёт. Если Месси нужно отдохнуть, советую ему остаться на диване. Уверен, он у Лео очень удобный" - цитирует Гонсалеса Marca.
Напомним, что матч 24-го тура Примеры между "Барселоной" и "Вальядолидом" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.
31-летний Месси является лучшим бомбардиром испанского первенства - 21 гол в 21 поединке.
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