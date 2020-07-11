Тренер "Вальядолида": "Команда убеждена, что может победить "Барселону"

Наставник "Вальядолида" Серхио Гонсалес поделился ожиданиями от субботнего поединка против "Барселоны" в рамках 36-го тура Примеры.

"Если мы выиграем, то сто процентов избежим вылета. Собираемся хорошо подготовиться и дать бой сопернику. Команда проводит очень хорошую серию и убеждена, что может победить "Барсу". У нас сильный и сплочённый состав, который не должен сковывать себя. "Барса" - отличный соперник, но мы готовы", - приводит слова тренера Marca.

Напомним, что матч "Вальядолид" - "Барселона" состоится 11 июля в 19:30 по московскому времени.

Если "сине-гранатовые" не наберут сегодня три очка, то "Реал" может стать чемпионом Испании уже в понедельник.

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