Тренер "Вест Бромивича" анонсировал переход Ивановича

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Тренер "Вест Бромивича" анонсировал переход Ивановича

Наставник "Вест Бромвича" Славен Билич заявил, что клуб подпишет бывшего защитника "Зенита" Бранислава Ивановича.

По словам хорватского специалиста, сделка будет оформлена в ближайшие часы.

Напомним, что за 36-летнего серба, который является свободным агентом, также боролся "Эвертон".

Иванович выступал за "Зенит" с февраля 2017 года, сыграл 125 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

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