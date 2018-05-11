Тренер "Вест Хэма": "Мы довольны ничьей с "МЮ"



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал домашнюю ничью с "Манчестер Юнайтед" (0:0) в перенесённом матче 31-го тура чемпионата Англии.

"Мы довольны тем, что набрали очко в матче с "Манчестер Юнайтед". Мои игроки были очень мотивированы. Мы сохранили место в Премьер-лиге, но знали, что нас ждет большой матч и старались улучшить положение в таблице.

Сохранение места в АПЛ это большое достижение для "Вест Хэма". Нам было очень сложно, но мы сумели справиться. Что касается моего будущего в команде, то мы обсудим его с руководством на следующей неделе", - цитирует Мойеса BBC.

После этого матча "Вест Хэм" остался на 15-м месте в АПЛ.

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