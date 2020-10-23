Тренер "Вольфсберга" подвёл итоги матча с ЦСКА

Наставник "Вольфсберга" Фердинанд Фельдхофер поделился мнением о результате матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА, который завершился ничьей 1:1.

"Нам противостоял мастеровитый соперник, поэтому игра получилась крайне напряжённой. Мы хорошо сыграли, серьёзно осложнив задачу оппонентам. Несмотря на то, что мы пропустили первыми, команда не сдалась и выполнила план на игру. Сначала мы нервничали, но по ходу первого тайма всё наладилось. Мы доминировали на протяжении длительных отрезков и были как минимум не хуже", - сказал Фельдхофер.

Следующий соперник австрийцев - "Фейеноорд". Матч состоится 29 октября в Роттердаме.

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