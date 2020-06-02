Тренер вратарей "Динамо" Изотов прошел успешное лечение от коронавируса

Тренер голкиперов "Динамо" Дмитрий Изотов излечился от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Специалист сдал ряд тестов на выявление Covid-19. Все результаты были отрицательными.

"Самочувствие отличное. И настроение тоже. Очень соскучился по команде, всем ребятам и своей вратарской бригаде. Крайне рад, наконец, вернуться к работе на поле", - сказал Изотов.

Напомним, чемпионат России возобновится 19 июня. 21 июня "Динамо" встретится с "Краснодаром".

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