Тренер вратарей "Интера" на велосипеде столкнулся с внедорожником. Специалист доставлен в больницу

Тренер голкиперов "Интера" Адриано Бонаюти попал в аварию. Об этом сообщает II Resto del Carlito.

По данным источника, 53-летний специалист на велосипеде ехал на тренировку и столкнулся с внедорожником. Тренера на вертолете доставили в больницу. Состояние тренера оценивается как тяжелое.

Напомним, в начале сентября стартует чемпионат Италии.

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