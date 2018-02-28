Тренер вратарей "Крыльев Советов": "Игроки "Спартака" - трусы"

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Тренер вратарей "Крыльев Советов": "Игроки "Спартака" - трусы"
Тренер вратарей "Крыльев Советов" Анатолий Рожков эмоционально прокомментировал отмену матча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком".

"Недовольны совсем, трусы! Нормальная погода, все готовились играть", – приводят слова Рожкова российские СМИ.

Напомним, что матч был перенесен из-за низкой температуры ориентировочно на четвертое апреля. За час до матча температура у поля составила минус 15 градусов.

Не пропустите: Матч "Крылья Советов" - "Спартак" может состояться четвертого апреля. | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Вот же долбоёб. Это футбол, а не хоккей.

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