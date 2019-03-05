Тренер вратарей "Рубина" покинул клуб после 13 лет работы
Тренер голкиперов "Рубина" Виталий Кафанов ушел из команды, информирует официальный сайт клуба.
"Тренер вратарей Виталий Кафанов покидает "Рубин"! Он проработал в нашей команде в общей сложности почти 13 лет!
От всей души благодарим Виталия Витальевича за время, проведённое в «Рубине», за неоценимый вклад в развитие клуба!" - написали в заявлении.
Спасибо за всё, Виталий Витальевич!— «Рубин» Казань (@fcrk) 5 марта 2019 г.
Тренер вратарей Виталий Кафанов покидает «Рубин»! Он проработал в нашей команде в общей сложности почти 13 лет!
От всей души благодарим Виталия Витальевича за время, проведенное в «Рубине», за неоценимый вклад в развитие клуба! pic.twitter.com/p5JntCHlqU
Тренер работал с "Рубином" с 2002 по 2013 год, а также с 2018-го.
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