Тренер вратарей "Рубина" покинул клуб после 13 лет работы

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Тренер вратарей "Рубина" покинул клуб после 13 лет работы

Тренер голкиперов "Рубина" Виталий Кафанов ушел из команды, информирует официальный сайт клуба.

"Тренер вратарей Виталий Кафанов покидает "Рубин"! Он проработал в нашей команде в общей сложности почти 13 лет! 

От всей души благодарим Виталия Витальевича за время, проведённое в «Рубине», за неоценимый вклад в развитие клуба!" - написали в заявлении.

Тренер работал с "Рубином" с 2002 по 2013 год, а также с 2018-го. 

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