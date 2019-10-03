Тренер вратарей сборной Бельгии: "В "Реале" Куртуа страдает от синдрома де Хеа"

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Тренер вратарей сборной Бельгии: "В "Реале" Куртуа страдает от синдрома де Хеа"

Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс высказался о кризисном периоде голкипера национальной команды Тибо Куртуа после его перехода в мадридский "Реал".

"Он не заслуживает такого отношения. Тибо - особенный парень, и такая игра ему не свойственна. Обычно в сборной Бельгии Куртуа выступает на высочайшем уровне, но в "Реале" он страдает от синдрома де Хеа. Когда "Сантьяго Бернабеу" освистывает его, никто не думает, что смотреть нужно на игру всей команды. Куртуа - отличный вратарь, он постарается сделать "Реал" счастливым вновь", - цитирует Лемменса Marca.

Летом прошлого года "Реал" купил Куртуа у "Челси" за 35 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2024 года.

В составе "бланкос" бельгийский страж ворот провёл 43 матча и пропустил 59 голов.

Не пропустите: СМИ узнали о состоянии здоровья Куртуа после матча с "Брюгге". | http://soccernews.ru
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