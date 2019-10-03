Тренер вратарей сборной Бельгии: "В "Реале" Куртуа страдает от синдрома де Хеа"
Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс высказался о кризисном периоде голкипера национальной команды Тибо Куртуа после его перехода в мадридский "Реал".
"Он не заслуживает такого отношения. Тибо - особенный парень, и такая игра ему не свойственна. Обычно в сборной Бельгии Куртуа выступает на высочайшем уровне, но в "Реале" он страдает от синдрома де Хеа. Когда "Сантьяго Бернабеу" освистывает его, никто не думает, что смотреть нужно на игру всей команды. Куртуа - отличный вратарь, он постарается сделать "Реал" счастливым вновь", - цитирует Лемменса Marca.
Летом прошлого года "Реал" купил Куртуа у "Челси" за 35 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2024 года.
В составе "бланкос" бельгийский страж ворот провёл 43 матча и пропустил 59 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2