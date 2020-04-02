Тренер вратарей "Спартака": "Сафонов и Дюпин сильнее Акинфеева"

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Тренер вратарей "Спартака": "Сафонов и Дюпин сильнее Акинфеева"

Тренер вратарей московского "Спартака" Макс Урванчки назвал голкипера из РПЛ, которые, по его мнению, сейчас сильнее стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Сафонов из "Краснодара" - хороший парень. Он одного возраста с Александром Максименко, проводит хороший сезон. Думаю, он очень талантлив. Ещё назову этого парня - блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлён тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота. Матч с "Рубином" был первым для нашего штаба в России, и готовясь к игре, я был впечатлён вратарём казанцев.

Акинфеев? Ну, ему уже сколько, 35? Не помню. Он классный вратарь и провёл много отличных сезонов, но, думаю, сейчас его карьера уже идёт на спад. В кубковом дерби он сделал отличный сэйв после удара Гуса Тиля, но парни, о которых я сказал раньше, на мой взгляд, сильнее на сегодняшний день", - сказал Урванчки.

Статистика вратарей в этом сезоне следующая: Сафонов - 27 матчей и 36 пропущенных голов; Дюпин - 22 матча и 22 пропущенных гола; Акинфеев - 28 матчей и 34 пропущенных гола.

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