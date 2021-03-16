Тренер "Вулверхэмптона" рассказал о состоянии здоровья Руя Патрисиу

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Тренер "Вулверхэмптона" рассказал о состоянии здоровья Руя Патрисиу

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал травму вратаря своей команды Руя Патрисиу.

Напомним, что португальский голкипер получил удар коленом в голову от одноклубника Конора Коуди. Из-за этого матч с "Ливерпулем" прерывался на 15 минут.

"Согласно свежей информации, он в порядке. Патрисиу в сознании, всё помнит и понимает. Врач сказал, что всё будет хорошо. Он быстро восстановится", - цитирует тренера Sky Sports.

33-летний Патрисиу в текущем сезоне сыграл за "Вулверхэмптон" 29 матчей и пропустил 38 голов.

Не пропустите: "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон". | http://soccernews.ru
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