Тренер "Янг Бойз" высказался о сенсационной победе над "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Янг Бойз"/Автор неизвестен

Главный тренер "Янг Бойз" Давид Вагнер прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

"Победить "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – это уникально. Я рад за всех фанатов, которые видели это. Каждый футболист нашей команды внес свой вклад в победу. Мы заиграли хорошо с того момента, как пропустили гол. Нам помогло удаление у соперника, но и без этого мы были хороши. Мы перестроились на тактику с двумя нападающими и это привело нас к победе", - приводит слова Вагнера официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре "Янг Бойз" на выезде сыграет с "Аталантой".

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