Тренер Японии: "Если бы Гвардиола работал с "Дижоном", "Амьеном" или "Труа", была бы его философия такой же?"

Наставник сборной Японии Вахид Халилходжич высказался о тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

"Гвардиола проделал превосходную работу с "Барселоной". Он всегда тренировал великолепные команды. Если бы он работал с "Дижоном", "Амьеном" или "Труа", была бы его философия такой же? Уверенности в этом нет" - приводит слова Халилходжича Tеlеfoot.

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