Тренер юношеской сборной Украины: "Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрёт Куртуа"

Теги реал мадридтибо куртуаандрей лунин

Тренер юношеской сборной Украины: "Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрёт Куртуа"

Наставник юношеской сборной Украины Александр Петраков считает, что Андрей Лунин готов стать основным вратарём в мадридском "Реале".

"Если Зидан возьмёт Лунина в команду, доверится ему, то Андрей сожрёт Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьёзный парень, ничего нет звёздного", - сказал тренер.

Напомним, что "Реал" купил Лунина два года назад, но за первую команду "сливочных" голкипер пока не провёл ни одного официального матча.

В текущем сезоне украинец выступает на правах аренды за "Реал Овьедо", на его счету 10 игр и 10 пропущенных голов.

Не пропустите: Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед в Примере. | http://soccernews.ru
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