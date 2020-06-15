Тренер юношеской сборной Украины: "Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрёт Куртуа"
Наставник юношеской сборной Украины Александр Петраков считает, что Андрей Лунин готов стать основным вратарём в мадридском "Реале".
"Если Зидан возьмёт Лунина в команду, доверится ему, то Андрей сожрёт Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьёзный парень, ничего нет звёздного", - сказал тренер.
Напомним, что "Реал" купил Лунина два года назад, но за первую команду "сливочных" голкипер пока не провёл ни одного официального матча.
В текущем сезоне украинец выступает на правах аренды за "Реал Овьедо", на его счету 10 игр и 10 пропущенных голов.
Не пропустите: Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед в Примере. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|20
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
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|20
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