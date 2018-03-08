Тренер "Юве" Аллегри впервые в карьере победил "Тоттенхэм"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" на выезде добился победы над "Тоттенхэмом" (2:1) и вышел в четвертьфинал.

Эта победа стала первой в карьере для наставника туринцев Массимилиано Аллегри над лондонским клубом. В первой встрече клубы разошлись миром 2:2. Ранее его команды один раз проиграли и дважды сыграли вничью со "шпорами".

В сезоне 2010/11 "Милан" под руководством Аллегри уступил "Тоттенхэму" в 1/8 Лиги Чемпионов (0:1 и 0:0).

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