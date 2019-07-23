Тренер "Ювентуса" рассказал, что он ждет от Роналду



Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что он ждет от нападающих Криштиану Роналду и Пауло Дибалу в товарищеском матче с "Интером".

"Задача Роналду - сделать результат. Я вижу его в качестве левого форварда, так как знаю, что он любит смещаться в центр и бить по воротам. Дибала может сыграть на позиции плеймейкера или "ложной девятки", - приводит слова Сарри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В минувшем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 25-летнего Дибалы 10 мячей и пять голевых пасов в 42 поединках.

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