Тренер "Ювентуса" рассказал о целях команды в новом сезоне

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Тренер "Ювентуса" рассказал о целях команды в новом сезоне
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о составе своей команды, а также рассказал о целях на новый сезон.

"На бумаге у нас прекрасный состав, но важно то, что мы покажем на поле. Руководство клуба отлично усилило состав, но если мы не будем побеждать, то эти приобретения не будут иметь смысла. Мы хотим победить в Лиге Чемпионов сильнее, чем раньше. С таким составом можно подумать о решении максимально высоких задач", - приводит слова Аллегри Sky Sport Italia. 

Напомним, что этим летом "Ювентус" приобрел вратаря Маттиа Перина, защитников Леонардо Бонуччи и Жоау Канселу, полузащитника Эмре Джана и нападающего Криштиану Роналду.

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