Тренер "Ювентуса" рассказал о целях команды в новом сезоне
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о составе своей команды, а также рассказал о целях на новый сезон.
"На бумаге у нас прекрасный состав, но важно то, что мы покажем на поле. Руководство клуба отлично усилило состав, но если мы не будем побеждать, то эти приобретения не будут иметь смысла. Мы хотим победить в Лиге Чемпионов сильнее, чем раньше. С таким составом можно подумать о решении максимально высоких задач", - приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.
Напомним, что этим летом "Ювентус" приобрел вратаря Маттиа Перина, защитников Леонардо Бонуччи и Жоау Канселу, полузащитника Эмре Джана и нападающего Криштиану Роналду.
Не пропустите: Дубль Дибалы и гол Роналду принесли "Ювентусу" победу в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 12 августа
-
Месси стал самым титулованным игроком в истории "Барселоны"
-
Магия числа 33: "Барселона" обыгрывает "Севилью" в матче за Суперкубок Испании
-
Угрожающий для конкурентов старт: "Бавария" громит "Айнтрахт" в Суперкубке Германии
-
Неудачный дебют Эмери: "Арсенал" дома вчистую проигрывает "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ
-
Главные новости дня: 12 августа
-
"Барселона" - "Севилья" - 2:1 (обзор)
-
Месси стал самым титулованным игроком в истории "Барселоны"
-
Магия числа 33: "Барселона" обыгрывает "Севилью" в матче за Суперкубок Испании
-
Игрок "Челси" может перейти в клуб Серии А
-
Луис Энрике сделал заявление об уходе Пике из сборной Испании
-
"Бавария" может потерять из-за травмы основного игрока
-
Дубли Соузы и Орты принесли победу "Браге" в стартовом матче чемпионата Португалии
-
Тренер "Барселоны" принял решение по Алькасеру
-
"Бешикташ" стартовал с победы в турецкой Суперлиге
-
В "Барселоне" приняли решение по трансферу Погба
-
Сын Джорджа Веа забил гол за ПСЖ спустя 26 лет после первого мяча отца
-
ПСЖ – "Кан" - 3:0 (обзор)
-
ПСЖ стартовал в Лиге 1 с крупной победы
-
В этот день, 15 лет назад "Манчестер Юнайтед" купил Роналду
-
В этот день, 14 лет назад в "Барселону" перешел Это'О
-
"Айнтрахт" – "Бавария" – 0:5 (обзор)
-
"Ливерпуль" одержал 500-ю победу в АПЛ
-
"Бавария" выиграла Суперкубок Германии в третий раз подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21