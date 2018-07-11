Тренер "Ювентуса" сделал заявление по поводу трансфера Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал переход в команду португальца Криштиану Роналду.

"Трансфер Роналду это очень серьезный шаг вперед для нашей команды. Нас ждут большие задачи в следующем сезоне. 30 июля мы соберемся на сборе и начнем подготовку к сезону.

Пока что я еще не говорил с Роналду, но могу представить, с какой мотивацией он готовится к новому вызову в своей карьере. В понедельник Криштиану сам расскажет все на пресс-конференции. Я лишь могу сказать, что его трансфер позволит Ювентус выйти на качественно новый уровень. И это касается не только "Юве", но и всей Серии А", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 112 миллионов евро и подписал с клубом четырехлетний контракт.

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