Тренер "Ювентуса" сказал, что Лигту пока не хватает сыгранности с партнерами

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Тренер "Ювентуса" сказал, что Лигту пока не хватает сыгранности с партнерами

Тренер "Ювентуса" Джованни Мартушьелло рассказал, что думает о результатах нового игрока команды Маттейса де Лигта после матча 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Де Лигту все еще нужно подтянуть в плане сыгранности с партнерами и движении на поле. Он перешел в непростую лигу из голландского клуба, однако у него очень хорошие навыки, он быстро всему учится. Первые 60 минут он провёл очень хорошо, как и вся команда. Мы рассчитывали, что он еще приспособиться к команде, но  Мы надеялись, что у него будет больше времени, чтобы приспособиться к команде, но Джорджо Кьеллини получил серьёзную травму, что изменило наши планы", - сказал тренер.

Напомним, Де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякса" за 75 миллионов евро.

"Ювентус" с 6 баллами занимает 1 место в турнирной таблицы Серии А.

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