Тренер загребского "Динамо" прокомментировал ничью с ЦСКА в Лиге Европы
Наставник загребского "Динамо" Зоран Мамич подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.
Соперники в Москве расписали нулевую ничью, записав в свой актив по второму очку.
"Результат справедлив. Мы довольны ничьей. ЦСКА был достойным соперником. Мы противостояли им довольно жёстко. Отметим игру Франьича, он хорошо закрыл Влашича. Но на сто процентов его остановить невозможно - он замечательный футболист", - сказал Мамич.
В следующий четверг "Динамо" примет "Вольфсберг", а ЦСКА в гостях сыграет с "Фейеноордом".
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