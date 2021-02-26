Тренер загребского "Динамо" высказался о победе над "Краснодаром"

Наставник загребского "Динамо" Зоран Мамич дал комментарии после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара".

Хорваты дома выиграли со счётом 1:0 после гостевой победы 3:2 и прошли в следующий раунд турнира.

"В первом тайме ощущалось волнение - как на поле, так и за его пределами. Но после перерыва мы стали спокойнее и довели дело до победы. Поздравляю игроков. В обоих матчах мы показали, насколько хороши. Думаю, только над реализацией надо поработать. Сейчас хотим насладиться проделанной работой и заслуженной победой", - сказал Мамич.

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